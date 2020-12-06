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Разумков відреагував на виготовлення іграшок для армії Росії на українській фабриці

Разумков відреагував на виготовлення іграшок для армії Росії на українській фабриці

Київ • УНН

 • 31646 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Українські фабрики могли б виготовляти іграшки для української армії, але вирішити це питання законодавчо не зовсім правильно, це відбувається через санкційні списки та указ Президента. Про це голова ВРУ Дмитро Разумков заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Я впевнений, що наші фабрики могли випускати іграшки з логотипом української армії, в нас достатньо сьогодні символів, які могли б бути на ялинкових прикрасах. Якщо ми говоримо про законодавчі ініціативи - це не зовсім буде правильно, якщо це буде закріплюватися на законодавчому рівні, якщо говоримо про санкційні позиції, ви знаєте, як це відбувається, є РНБО, є перелік організацій, персоналій, які потрапляють до цього санкційного списку, він затверджується потім указом Президента. Чому я говорю, що це не зовсім коректно закріплювати на законодавчому рівні, ці списки також змінюються, були приклади, коли туди потрапляли люди по помилці. Такі речі варто робити на рівні РНБО", - зазначив він.

Як повідомляв УНН раніше, на Клавдієвській фабриці новорічних прикрас під Києвом виявили партію іграшок з логотипом армії Російської Федерації, які виготовлялися на замовлення країни-агресора.

Також повідомлялося, що вчора працівники Служби безпеки України проводили слідчі дії на Клавдієвській фабриці новорічних прикрас, яка виготовляла іграшки на замовлення Росії. Також поліцейські забезпечували порядок на акції протесту, що відбувалася поряд з фабрикою.

Українські Національні Новини

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