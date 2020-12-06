Разумков відреагував на виготовлення іграшок для армії Росії на українській фабриці

"Я впевнений, що наші фабрики могли випускати іграшки з логотипом української армії, в нас достатньо сьогодні символів, які могли б бути на ялинкових прикрасах. Якщо ми говоримо про законодавчі ініціативи - це не зовсім буде правильно, якщо це буде закріплюватися на законодавчому рівні, якщо говоримо про санкційні позиції, ви знаєте, як це відбувається, є РНБО, є перелік організацій, персоналій, які потрапляють до цього санкційного списку, він затверджується потім указом Президента. Чому я говорю, що це не зовсім коректно закріплювати на законодавчому рівні, ці списки також змінюються, були приклади, коли туди потрапляли люди по помилці. Такі речі варто робити на рівні РНБО", - зазначив він.

Як повідомляв УНН раніше, на Клавдієвській фабриці новорічних прикрас під Києвом виявили партію іграшок з логотипом армії Російської Федерації, які виготовлялися на замовлення країни-агресора.

Також повідомлялося, що вчора працівники Служби безпеки України проводили слідчі дії на Клавдієвській фабриці новорічних прикрас, яка виготовляла іграшки на замовлення Росії. Також поліцейські забезпечували порядок на акції протесту, що відбувалася поряд з фабрикою.