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Разумков сегодня освободит кабинет спикера парламента

Разумков сегодня освободит кабинет спикера парламента

Киев  •  УНН

 • 16344 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Народный депутат Дмитрий Разумков сегодня освободит кабинет председателя Верховной Рады, а все его вещи будут вывезены в ближайшее время. Об этом бывший спикер парламента заявил во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Вещи заберем сейчас. Все, что наше - заберем, все, что принадлежит Верховной Раде, - останется на своих местах. А так, действительно, если я уже не председатель Верховной Рады, то вещи сейчас вывезут, это будет корректно", - сказал Разумков.

Детали

Экс-спикер отметил, что еще окончательно не знает свое место в сессионном зале, однако спокойно относится к любому месту.

К слову

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале опубликовал фотографию нового места народного депутата Дмитрия Разумкова в зале парламента - возле фракции "Европейской солидарности".

Контекст

Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. "За" отставку проголосовали 284 нардепа.

Фракция "Слуга народа" выдвинула Руслана Стефанчука на должность председателя Верховной Рады и Александра Корниенко на должность первого вице-спикера парламента.

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