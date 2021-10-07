Стефанчука - у голови ВР, Корнієнка - першим віце-спікером: "слуги" визначилися з кандидатурами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Фракція "Слуга народу" висунула Руслана Стефанчука на посаду голови Верховної Ради і Олександра Корнієнка на посаду першого віце-спікера парламенту. Про це написала у Telegram-каналі речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук, повідомляє УНН.
Цитата:
"Більшістю голосів народних депутатів на посаду голови Верховної Ради України від монобільшості делегований Руслан Стефанчук. На посаду першого заступника голови парламенту ухвалено рішення делегувати голову партії “Слуга Народу” Олександра Корнієнка", - повідомила Палійчук.
Деталі
Зі слів речниці монобільшості, таке рішення фракція політичної партії “Слуга Народу” ухвалила на засіданні, де обговорювалися кадрові призначення в керівництві парламенту.
Контекст
7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.
Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.
Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади та доручили Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради у поточному році.
Рахункова палата, за оприлюдненою 6 жовтня інформацією представниці “Слуги народу” Євгенії Кравчук, ще 5 жовтня затвердила висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради у січні-серпні 2021 року, його було передано народним депутатам.