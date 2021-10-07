Більше не спікер: Разумкову у Раді виділили місце біля “Європейської солідарності”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Народного депутата Дмитра Разумкова, якого сьогодні зняли з посади спікера Верховної Ради, у залі парламенту виділили місце біля фракції “Європейської солідарності”. Фото у своєму Telegram-каналі опублікував нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.
Цитата:
“Разумкова посадили на гальорку, ближче до “Європейської солідарності”, — підписав фото нардеп.
Деталі
До слова, фракція "Європейська солідарність" повним складом проголосувала проти відставки Разумкова - віддала 27 голосів проти, 0 голосів за.
Контекст
Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.
Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.
Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади.
Після відкликання Разумкова фракція "Слуга народу" висунула Руслана Стефанчука на посаду голови Верховної Ради і Олександра Корнієнка на посаду першого віце-спікера парламенту.