Разумков сьогодні звільнить кабінет спікера парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Народний депутат Дмитро Разумков сьогодні звільнить кабінет голови Верховної Ради, а всі його речі будуть вивезені найближчим часом. Про це колишній спікер парламенту заявив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Речі заберемо зараз. Все, що наше - заберемо, все, що належить Верховній Раді, - залишиться на своїх місцях. А так, дійсно, якщо я вже не голова Верховної Ради, то речі зараз вивезуть, це буде коректно”, - сказав Разумков.
Деталі
Ексспікер зазначив, що ще остаточно не знає своє місце у сесійній залі, проте спокійно ставиться до будь-якого місця.
До слова
Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі опублікував фотографію нового місця народного депутата Дмитра Разумкова у залі парламенту - біля фракції “Європейської солідарності”.
Контекст
Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосували 284 нардепи.
Фракція "Слуга народу" висунула Руслана Стефанчука на посаду голови Верховної Ради і Олександра Корнієнка на посаду першого віце-спікера парламенту.