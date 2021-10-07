Разумков сьогодні звільнить кабінет спікера парламенту

Цитата:

“Речі заберемо зараз. Все, що наше - заберемо, все, що належить Верховній Раді, - залишиться на своїх місцях. А так, дійсно, якщо я вже не голова Верховної Ради, то речі зараз вивезуть, це буде коректно”, - сказав Разумков.

Деталі

Ексспікер зазначив, що ще остаточно не знає своє місце у сесійній залі, проте спокійно ставиться до будь-якого місця.

До слова

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі опублікував фотографію нового місця народного депутата Дмитра Разумкова у залі парламенту - біля фракції “Європейської солідарності”.

Контекст

Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосували 284 нардепи.

Фракція "Слуга народу" висунула Руслана Стефанчука на посаду голови Верховної Ради і Олександра Корнієнка на посаду першого віце-спікера парламенту.