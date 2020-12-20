Разумков рассказал, когда будут наполнять Спецфонд

“Мы пришли к тому, что создали Специальный фонд, который будет направлен на три вещи: дополнительное финансирование вакцинации; борьба с ковидом; финансовая поддержка медиков. Я понимаю, что это не будет сразу, потому что надо его (фонд — ред.) наполнять. По результатам первого квартала или когда появится малейшая возможность, я уверен, что и профильные министерства и Верховная Рада готовы будут наполнить его деньгами (внести изменения в проект бюджета — ред.). Это нормальная практика. Давайте делать так, чтобы нам было что туда перечислять”, — отметил Разумков.

Также Разумков заявил, что"все от себя зависящее" для увеличения расходов на медицинскую и образовательную отрасли Верховная Рада будет делать.

“Когда появятся дополнительные средства, когда к нам придет Кабмин и скажет: „смотрите, у нас есть один, два, пять миллиардов для дополнительного финансирования медицины или образования, может перебросить“. Мы это сделаем как можно быстрее или через бюджетный комитет, или через зал”, — отметил спикер Парламента.

Напомним, ранее сообщал УНН, что в 2021 году в Украине предусмотрено создание спецфонда, который будет решать три вопроса, связанные с противодействием COVID-19.



Добавим, что спикер парламента заявил, что Кабмин не учел многие предложения нардепов по Бюджету-2021.