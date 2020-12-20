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Разумков розповів, коли наповнюватимуть Спецфонд

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Наповнення спецфонду слід очікувати після завершення першого кварталу або “коли з’явиться найменша можливість”. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, інформує УНН.

Разумков розповів, коли наповнюватимуть Спецфонд

“Ми прийшли до того, що створили Спеціальний фонд, який буде направлений на три речі: додаткове фінансування вакцинації; боротьба з ковідом; фінансова підтримка медиків. Я розумію, що це не буде одразу, тому що треба його (фонд — ред.) наповнювати. За результатами першого кварталу або коли з’явиться найменша можливість, я впевнений, що й профільні міністерства й Верховна Рада готові будуть наповнити його грошима (внести зміни до проекту Бюджету — ред.). Це нормальна практика. Давайте робити так, щоб нам було що туди перераховувати”, — зазначив Разумков.

Також Разумков заявив, що “все від себе залежне” для збільшення витрат на медичну та освітню галузі Верховна Рада буде робити.

“Коли з’являться додаткові кошти, коли до нас прийде Кабмін і скаже: „дивіться, у нас є один, два, п’ять мільярдів для додаткового фінансування медицини або освіти, може перекинути“. Ми це зробимо якомога швидше або через бюджетний комітет, або через зал”, — зазначив спікер Парламенту.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у 2021 році в Україні передбачене створення спецфонду, який буде вирішувати три питання, пов’язані з протидією COVID-19.

Додамо, що спікер Парламенту заявив, що Кабмін не врахував багато пропозицій нардепів по Бюджету-2021.

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