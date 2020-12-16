Спецфонд замість "ковідного": Разумков пояснив відмінності

“По кожному міністерству, яке безпосередньо долучене до боротьби з коронавірусом, якщо в минулому році був окремий великий фонд і з нього все це відбувалося фінансування - у цьому році (2021 році - ред.) - по кожному міністерству є окремі програми для забезпечення існування держави і цих інституцій, і тих, хто працює в цих галузях, всім необхідним. Наскільки це можливо в рамках бюджету", - сказав Дмитро Разумков.

При цьому, з його слів, якщо спочатку і не планувалося створювати окремий фонд, то, за підсумками "великої дискусії" - "вчора-позавчора під час нарад із представниками депутатських фракцій, із урядовцями, Прем’єр-міністром і міністром фінансів - все ж таки прийшли до того, що додатково буде створюватись спецфонд". "Туди будуть направлятися, скоріш за все, за результатами першого кварталу кошти, які будуть іти на вакцинування, на підтримку медиків, у тому числі збільшення заробітних плат, їх фінансування”, - додав Дмитро Разумков.

Він зазначив, що це не буде “ковідний” фонд, як це було цього року.

“Ковідний” фонд створювався в цьому році, і все наповнення йшло туди. Сьогодні, я тільки що розповів, що є програми в кожному міністерстві. У нас не може бути двох фондів, які з одного боку буде окремий і називатися “ковідним”, а тут спеціальний фонд, з нього будуть фінансуватися конкретні питання, пов’язані з боротьбою (з COVID-19 - ред.). Якщо ми порахуємо з вами об’єм коштів, то в цьому фонді зараз їх буде менше, тому що це окремий спеціальний фонд”, - зазначив голова Верховної Ради.

За його словами, кожне міністерство, яке пов’язане з боротьбою з COVID-19, отримає своє фінансування.

“Фактично, це буде три питання. Перше питання - окрім тих 2,6 млрд, які передбачені на вакцинування, в цьому фонді будуть закладатися кошти додаткові на вакцинування, на боротьбу з коронавірусом і на фінансову підтримку медиків”, - зазначив Разумков.

Нагадаємо, народні депутати ухвалили Державний бюджет України на 2021 рік. Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів України.

Також нагадаємо, що станом на 7 грудня з Фонду боротьби з COVID-19 використали 45 млрд гривень.

Додамо, що також Фонду боротьби з COVID-19 отримав ще 6 млрд грн, які вдалось зекономити у бюджеті 2020 року.