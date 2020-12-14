Фонду боротьби з COVID-19 отримав 6 млрд грн, які вдалось зекономити у бюджеті 2020 року

“14 грудня 2020 року Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні перерозподілив деякі видатки державного бюджету, передбачені головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік, та збільшив видатки Фонду боротьби з COVID-19 на 6 млрд гривень. Так, із метою запобігання поширенню та подоланню негативних наслідків на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 виникла необхідність збільшення видатків Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, що прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 36 головних розпорядників бюджетних коштів зробили пропозицію щодо скорочення видатків державного бюджету до кінця 2020 року.

Нагадаємо, станом на 7 грудня з Фонду боротьби з COVID-19 використали 45 млрд гривень.