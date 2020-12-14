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Фонд борьбы с COVID-19 получил 6 млрд грн, которые удалось сэкономить в бюджете 2020 года

Киев • УНН

 • 12288 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Правительство направило 6 млрд грн в Фонд борьбы с COVID-19, поскольку распорядители бюджетных средств сэкономили их в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Фонд борьбы с COVID-19 получил 6 млрд грн, которые удалось сэкономить в бюджете 2020 года

“14 декабря 2020 года Кабинет министров Украины на внеочередном заседании перераспределил некоторые расходы государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям бюджетных средств на 2020 год, и увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд гривен. Так, с целью предотвращения распространения и преодолению негативных последствий на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 возникла необходимость увеличения расходов Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, что прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 36 главных распорядителей бюджетных средств сделали предложение о сокращении расходов государственного бюджета до конца 2020 года.

Напомним, по состоянию на 7 декабря из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 45 млрд гривен.

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