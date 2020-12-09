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З Фонду боротьби з COVID-19 використали 45 млрд гривень - Мінфін

З Фонду боротьби з COVID-19 використали 45 млрд гривень - Мінфін

Київ • УНН

 • 10278 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Станом на 7 грудня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 45,4 млрд гривень. Із них на охорону здоров’я - 12 млрд. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

“Станом на 7 грудня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 45,4 млрд гривень. З них на охорону здоров’я використано 12 млрд грн з 23,8 млрд грн виділених коштів, або 50%. На закупівлю апаратів ШВЛ спрямовано 63 млн грн з передбачених 100 млн грн. На забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я використано 1 млрд грн з виділених 4 млрд гривень. На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем ‒ 1,5 млрд гривень. На підвищення надбавок і доплат медичним працівникам спрямовано 5,3 млрд грн з передбачених на ці цілі 6 млрд гривень”, - йдеться у повідомленні

Зазначається, що крім того, бюджетний комітет Верховної Ради на засіданні 9 грудня погодив перерозподіл 5,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19 Міністерству охорони здоров’я для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення за рахунок скорочення видатків на будівництво та ремонт автодоріг державного значення.

Також вказано, що Законом України № 1006-IX передбачено збільшення коштів Фонду за спеціальним фондом державного бюджету на 8,9 млрд гривень. Зазначені кошти пропонується спрямувати на ініціативу Президента України щодо підтримки суб’єктів господарювання.

Повідомляється, що окрім коштів Фонду, заходи зі протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Так, за програмою медичних гарантій Національна служба здоров’я вже здійснила оплати закладам охорони здоров’я на суму понад 10,6 млрд грн за послуги, що пов’язані із лікуванням COVID-19.

“Станом на 3 грудня з коштів місцевих бюджетів витрачено 4,4 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19. Міністерство фінансів вчергове наголошує, що всі видатки на протидію COVID-19 мають бути ефективними та прозорими, а ефективність використання цих коштів буде ретельно перевірена Держаудитслужбою”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, станом на 24 листопада із Фонду боротьби з COVID-19 було використано 41 млрд грн.

Також нагадаємо, Україні виділили з фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 135 млн доларів.

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