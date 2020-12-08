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Україні виділили з фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 135 млн доларів

Україні виділили з фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 135 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Україна отримає понад 135 млн доларів від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією затвердив фінансування для України у розмірі понад 135 млн 778 тис. доларів США на 2021-2023 роки", - цитують Ляшка у пресслужбі.

З його слів, у межах заявки на фінансування до Глобального фонду "заплановано низку важливих закупівель та системних змін для системи охорони здоров’я України". "Зокрема, планується закупити сучасні системи GeneXpert для молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу, матеріально-технічне забезпечення для регіональних мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу, швидкі тести на ВІЛ тощо", — зазначив Ляшко.

Також, за даними МОЗ, у межах виділеного фінансування заплановані:

  • закупівля протитуберкульозних препаратів для лікування засуджених та осіб, узятих під варту;
  • забезпечення безперебійного антиретровірусного лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей;
  • підтримка та посилення роботи 25 регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
  • підтримка eHealth – інтеграція системи MIS HIV;
  • навчання медичного персоналу у сфері лікування туберкульозу та ВІЛ тощо.

Як вказано, програма Глобального фонду в Україні на 2021-2023 роки ґрунтується на кількох стратегічних цілях: забезпечення доступу до своєчасного виявлення, діагностики та лікування туберкульозу і ВІЛ, а також впровадження дієвих моделей допомоги, орієнтованих на пацієнта.

Нагадаємо, МОЗ планує вже з 2021 року розпочати виробництво ліків від небезпечних інфекційних хвороб.

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