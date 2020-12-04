МОЗ планує вже з 2021 року розпочати виробництво ліків від небезпечних інфекційних хвороб

"Міністерством охорони здоров’я було розроблено проект розпорядження Кабінету міністрів "Про схвалення концепції державної цільової програми створення і розвитку внутрішнього виробництва високоякісних лікарських засобів для профілактики та лікування особливо небезпечних інфекційних хвороб та інших хвороб” для забезпечення потреби України на 2021-2026 роки. Даний проект розпорядження Кабінету міністрів розроблений з метою створення сприятливих умов для забезпечення епідемічного благополуччя України, протидії інфекційним захворюванням, спалахам епідемії, а також подолання кризового стану захворюваності на такі інфекційні захворювання, як грип усіх типів, кір, епідемічний паротит, ВІЛ/СНІД, туберкульоз, дифтерія, вірусні гепатити та інші”, - сказав Ігор Іващенко.

Він зазначив, що також проект розпорядження направлений на протидію та забезпечення лікарськими засобами українців для протидії COVID-19.

"На даний момент проект розпорядження опрацьовується центральними органами виконавчої влади", - додав Іващенко.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я обговорило із представниками Європейського Союзу взаємодію у рамках програми "Східного партнерства" на період з 2021 по 2026 роки для подолання пандемії.