Подолання пандемії і навчання епідеміологів: Україна та ЄС обговорили програму дій до 2026 року

"Протягом минулого тижня Міністерство охорони здоров’я прийняло участь у робочій зустрічі із представниками Європейського Союзу щодо обговорення механізмів співпраці і пріоритетів в рамках програми "Східного партнерства" на період з 2021 по 2026 роки. Питання подолання пандемії, а також протидії поширення спалахів інфекційних захворювань до цього часу є ключовим і залишається у фокусі як України, так і європейських колег. Під час цієї зустрічі обговорювалось питання щодо взаємодії України із представниками Європейського Союзу та відповідними організаціями щодо подолання пандемії, програм навчання вітчизняних епідеміологів, а також системи обміну інформацією між Центром громадського здоров’я МОЗ та Європейського центру контролю за соціально небезпечними захворюваннями", - сказав Іващенко.

Він зазначив, що одним із пріоритетів майбутньої взаємодії є розвиток служби крові в Україні, а також розбудови системи трансплантації.

Нагадаємо, ВООЗ не виключає третю хвилю COVID-19 у Європі. Наразі у світі зареєстровано понад 58,5 млн випадків COVID-19.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 635 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 945.