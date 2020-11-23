Подолання пандемії і навчання епідеміологів: Україна та ЄС обговорили програму дій до 2026 року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я обговорило із представниками Європейського Союзу взаємодію в рамках програми "Східного партнерства" на період з 2021 по 2026 роки для подолання пандемії. Зокрема, йшлося про програми навчання вітчизняних епідеміологів, а також системи обміну інформацією між Центром громадського здоров’я МОЗ та Європейського центру контролю за соціально небезпечними захворюваннями. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.
"Протягом минулого тижня Міністерство охорони здоров’я прийняло участь у робочій зустрічі із представниками Європейського Союзу щодо обговорення механізмів співпраці і пріоритетів в рамках програми "Східного партнерства" на період з 2021 по 2026 роки. Питання подолання пандемії, а також протидії поширення спалахів інфекційних захворювань до цього часу є ключовим і залишається у фокусі як України, так і європейських колег. Під час цієї зустрічі обговорювалось питання щодо взаємодії України із представниками Європейського Союзу та відповідними організаціями щодо подолання пандемії, програм навчання вітчизняних епідеміологів, а також системи обміну інформацією між Центром громадського здоров’я МОЗ та Європейського центру контролю за соціально небезпечними захворюваннями", - сказав Іващенко.
Він зазначив, що одним із пріоритетів майбутньої взаємодії є розвиток служби крові в Україні, а також розбудови системи трансплантації.
Нагадаємо, ВООЗ не виключає третю хвилю COVID-19 у Європі. Наразі у світі зареєстровано понад 58,5 млн випадків COVID-19.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 635 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 945.