Пандемія: ВООЗ не виключає третю хвилю COVID-19 у Європі

“Реакція в Європі була неповною”, — зазначив він, додавши, що країни Старого світу “упустили можливість створити необхідну інфраструктуру в літні місяці, після того як взяли під контроль першу хвилю”. “А тепер у них друга хвиля. Якщо не створити необхідну інфраструктуру зараз, то у вас буде третя хвиля, на початку майбутнього року”, — попередив він.

Експерт вважає, що державам Європи є чому повчитися в боротьбі з пандемією у східно-азіатських країн, що досягли успіхів в обмеженні передачі інфекції. “Так, такі уроки дійсно, треба проводити по всій Європі, — сказав він. — В принципі, потрібно швидко реагувати на вірус, надійно і рішуче, особливо на початку, коли вірус ще повільно поширюється в різних спільнотах”. Повільна реакція веде до “швидкого наростання проблеми”.

За словами Набарро, потрібно враховувати, що інфекція розростається “не арифметично, а по експоненті”. “Далеко не всі з тих, хто приймає рішення, зрозуміли це”, — поскаржився спецпосланець. Він висловив жаль, що такий підхід проявляється зараз і по відношенню до другої хвилі коронавірусу. Спецпосланець пояснив, що зростання кількості заражень по експоненті означає, що кількість інфікованих може збільшитися за тиждень в 8 разів, за два тижні в 40 разів, за три тижні — в 300 разів, за чотири тижні — в тисячу “і так далі”.

Відповідаючи на питання, чи можуть вжиті в країнах Східної Азії противірусні кроки служити прикладом для наслідування в Європі, Набарро сказав, що заходи східноазіатських держав “мають декілька спільних рис”. Одна з них полягає в тому, що населення “приймає поведінку, яка ускладнює поширення вірусу”. “Вони тримають дистанцію один від одного, носять маски, ізолюють себе, коли хворіють, дуже ретельно дотримуються гігієнічних заходів, миють руки, чистять поверхні, захищають найуразливіші групи”, — констатував спецпосланець. Це відбувається тому, підкреслив він, що “існує дуже чіткий зв’язок між владою і жителями”. Населення слідує правилу: “якщо ми хочемо, щоб наша економіка була сильною і щоб зберігалися наші свободи, ми всі повинні дотримуватися кількох основних речей”.

Набарро вважає невірним існуючу думку про те, що заходи з охорони здоров’я вступають в конфлікт з інтересами економіки. “Немає конфлікту цілей”, — підкреслив він, додавши, що “проблема охорони здоров’я повинна бути вирішена”. При цьому експерт назвав локдауни “останнім засобом і ознакою невдачі”, висловившись за розробку країнами стратегії для контролю за “проривами” в поширенні інфекції.

Нагадаємо, раніше ВООЗ назвала “дуже важкою” ситуацію з подоланням COVID-19 в Європі.