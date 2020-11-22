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Пандемия: ВОЗ не исключает третью волну COVID-19 в Европе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Причиной второй волны коронавируса в Европе стало отсутствие должной подготовки к ней в летние месяцы, и если не создать вовремя необходимую инфраструктуру, то в начале 2021 придет третья волна. Такое мнение высказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью швейцарскому изданию Solothurner Zeitung, отмечает УНН.

“Реакция в Европе была неполной”, — отметил он, добавив, что страны Старого света “упустили возможность создать необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну”. “А теперь у них вторая волна. Если не создать необходимую инфраструктуру сейчас, то у вас будет третья волна, в начале будущего года”, — предупредил он.

Эксперт считает, что государствам Европы есть чему поучиться в борьбе с пандемией у восточноазиатских стран, добившихся успехов в ограничении передачи инфекции. “Да, такие уроки действительно, надо проводить по всей Европе, — сказал он. — В принципе, нужно быстро реагировать на вирус, надежно и решительно, особенно в начале, когда вирус еще медленно распространяется в разных сообществах”. Медленная реакция ведет к “быстрому нарастанию проблемы”.

По словам Набарро, нужно учитывать, что инфекция разрастается “не арифметически, а по экспоненте”. “Очень немногие из тех, кто принимает решения, поняли это”, — посетовал спецпосланник. Он выразил сожаление, что такой подход проявляется сейчас и по отношению ко второй волне коронавируса. Спецпосланник пояснил, что рост числа заражений по экспоненте означает, что количество инфицированных может увеличиться за неделю в 8 раз, за две недели в 40 раз, за три недели — в 300 раз, за четыре недели — в тысячу “и так далее”.

Отвечая на вопрос, могут ли предпринятые в странах Восточной Азии противовирусные шаги служить примером для подражания в Европе, Набарро сказал, что меры восточноазиатских государств “имеют несколько общих черт”. Одна из них состоит в том, что население “принимает поведение, которое затрудняет распространение вируса”. “Они держат дистанцию друг от друга, носят маски, изолируют себя, когда болеют, очень тщательно соблюдают гигиенические меры, моют руки, чистят поверхности, защищают наиболее уязвимые группы”, — констатировал спецпосланник. Это происходит потому, подчеркнул он, что “существует очень четкая связь между властями и жителями”. Население следует правилу: “если мы хотим, чтобы наша экономика была сильной и чтобы сохранялись наши свободы, мы все должны придерживаться нескольких основных вещей”.

Набарро считает неверным бытующее мнение о том, что меры по охране здоровья вступают в конфликт с интересами экономики. “Нет конфликта целей”, — подчеркнул он, добавив, что “проблема охраны здоровья должна быть решена”. При этом эксперт назвал локдауны “последним средством и признаком неудачи”, высказавшись за разработку странами стратегии для контроля за “прорывами” в распространении инфекции.

Напомним, ранее ВОЗ назвала “очень тяжелой” ситуацию с преодолением COVID-19 в Европе.

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