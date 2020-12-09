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Из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 45 млрд гривен - Минфин

Из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 45 млрд гривен - Минфин

Киев  •  УНН

 • 10273 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. По состоянию на 7 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использовано 45,4 млрд гривен. Из них на здравоохранение - 12 млрд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"По состоянию на 7 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использовано 45,4 млрд гривен. Из них на здравоохранение использовано 12 млрд грн из 23,8 млрд грн выделенных средств, или 50%. На закупку аппаратов ИВЛ направлено 63 млн грн из предусмотренных 100 млн грн. На обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовано 1 млрд грн из выделенных 4 млрд гривен. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом - 1,5 млрд гривен. На повышение надбавок и доплат медицинским работникам направлено 5,3 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд гривен", - говорится в сообщении

Отмечается, что кроме того, бюджетный комитет Верховной Рады на заседании 9 декабря согласовал перераспределение 5,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 Министерству здравоохранения для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения за счет сокращения расходов на строительство и ремонт автодорог государственного значения.

Также указано, что Законом Украины № 1006-IX предусмотрено увеличение средств Фонда по специальному фонду государственного бюджета на 8,9 млрд гривен. Указанные средства предлагается направить на инициативу Президента Украины относительно поддержки субъектов хозяйствования.

Сообщается, что кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. Так, по программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 10,6 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19.

"По состоянию на 3 декабря из средств местных бюджетов израсходовано 4,4 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19. Министерство финансов в очередной раз подчеркивает, что все расходы на противодействие COVID-19 должны быть эффективными и прозрачными, а эффективность использования этих средств будет тщательно проверена Госаудитслужбой", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, по состоянию на 24 ноября из Фонда борьбы с COVID-19 было использовано 41 млрд грн.

Также напомним, Украине выделили из фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 135 млн долларов.

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