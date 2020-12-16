Спецфонд вместо "ковидного": Разумков объяснил различия

"По каждому министерству, которое непосредственно приобщено к борьбе с коронавирусом, если в прошлом году был отдельный большой фонд и из него все это происходило финансирование - в этом году (2021 году - ред.) - по каждому министерству есть отдельные программы для обеспечения существования государства и этих институтов, и тех, кто работает в этих областях, всем необходимым. Насколько это возможно в рамках бюджета", - сказал Дмитрий Разумков.

При этом, по его словам, если сначала и не планировалось создавать отдельный фонд, то по итогам "большой дискуссии" - "вчера-позавчера в ходе совещаний с представителями депутатских фракций, с членами правительства, Премьер-министром и министром финансов - все же пришли к тому, что дополнительно будет создаваться спецфонд". "Туда будут направляться, скорее всего, по результатам первого квартала средства, которые будут идти на вакцинацию, на поддержку медиков, в том числе увеличение заработных плат, их финансирование", - добавил Дмитрий Разумков.

Он отметил, что это не будет "ковидный" фонд, как это было в этом году.

"Ковидный" фонд создавался в этом году, и все наполнение шло туда. Сегодня, я только что рассказал, что есть программы в каждом министерстве. У нас не может быть двух фондов, которые с одной стороны будет отдельный и называться "ковидным", а тут специальный фонд, из него будут финансироваться конкретные вопросы, связанные с борьбой (с COVID-19 - ред.). Если мы посчитаем с вами объем средств, то в этом фонде сейчас их будет меньше, потому что это отдельный специальный фонд", - отметил председатель Верховной Рады.

По его словам, каждое министерство, которое связано с борьбой с COVID-19, получит свое финансирование.

"Фактически, это будет три вопроса. Первый вопрос - кроме 2,6 млрд, предусмотренных на вакцинацию, в этом фонде будут закладываться средства дополнительные на вакцинацию, на борьбу с коронавирусом и на финансовую поддержку медиков", - отметил Разумков.

Напомним, народные депутаты приняли Государственный бюджет Украины на 2021 год. Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов Украины.

Также напомним, что по состоянию на 7 декабря с Фонда борьбы с COVID-19 использовали 45 млрд гривен.

Добавим, что также Фонд борьбы с COVID-19 получил еще 6 млрд грн, которые удалось сэкономить в бюджете 2020 года.