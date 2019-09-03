Разумков рассказал, почему количество нардепов сократят именно до 300

"На сегодняшний момент ориентировочное количество граждан, которые живут в Украине где-то 30-34 млн. Так это будет отвечать именно 300 народным депутатам", - сказал Разумков.

По его словам, количество народных депутатов никоим образом не повлияет на качество работы Верховной Рады Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит уменьшить состав Верховной Рады Украины до трехсот и закрепить пропорциональную избирательную систему.