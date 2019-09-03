Разумков розповів, чому кількість нардепів скоротять саме до 300
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Кількість народних депутатів у наступному скликанні Верховної Ради України скоротять до 300, адже це відповідає кількості населення України. Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній момент орієнтовна кількість громадян, які живуть в Україні десь 30-34 млн. То це буде відповідати саме 300 народним депутатам", - сказав Разумков.
За його словами кількість народних депутатів жодним чином не вплине на якість роботи Верховної Ради України.
Нагадаємо, Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить зменшити склад Верховної Ради України до трьохсот та закріпити пропорційну виборчу систему.