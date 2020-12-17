Разумков о российской вакцине "Спутник V": мы должны идти по пути развитых государств

“Если говорить о моем выборе, то позиция была указана Министерством здравоохранения. Надеюсь, что все же изменится и количество вакцин, которые будут производиться в мире, их будет производиться больше. И те даты о которых сейчас говорят, касаются не только Украины, а многих стран мира. Я уверен, что будет наращиваться потенциал фармкомпаний, которые могут ее производить. Важным вопросом является качество этой вакцины („Спутник V“ — ред.). Потому что вопрос не в том, что привезти. А вопрос в том, будет ли оно действовать. Вот вспомним Британию, они же не „Спутником“ („Спутник V“ — ред.) вакцинировались. Там другая вакцина (Pfizer — ред.). Они исходят из того, что защищают интересы и здоровье своих граждан. Я уверен, что в этом плане мы должны идти по пути развитых государств”, — заявил Разумков.

Напомним, в начале декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет закупать вакцин от коронавирусной болезни СOVID-19, которые не прошли третью стадию клинических испытаний.



Добавим, по данным Минздрава, вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 мировых производителей ожидается в Украине на конец первого — начало второго квартала 2021 года.



Добавим, что Правительство разрабатывает Национальный план вакцинации от COVID-19, который планируется утвердить в ближайшее время. Также сегодня Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине работают над тем, чтобы получить первые партии вакцин от COVID-19 в январе 2021 года, чтобы начать вакцинацию. В Минздраве Украины рассчитывают на проведение до 2 млн прививок в неделю, а сам процесс проводить в несколько этапов для различных групп населения.