Разумков про російську вакцину "Супутник V": ми маємо іти шляхом розвинених держав

“Якщо говорити про мій вибір, то позиція була зазначена Міністерством охорони здоров’я. Сподіваюся, що все ж таки зміниться й кількість вакцин, які будуть вироблятися в світі, їх буде вироблятися більше. І ті дати про які зараз говорять, торкаються не лише України, а багатьох держав світу. Я впевнений, що буде нарощуватися потенціал фармкомпаній, які можуть її виробляти. Важливим питанням є якість цієї вакцини („Супутник V“ — ред.). Тому що питання не в тому що привезти. А питання в тому, чи буде воно діяти. От згадаймо Британію, вони ж не „Супутником“ („Супутник V“ — ред.) вакцинувалися. Там інша вакцина (Pfizer — ред.). Вони виходять із того, що захищають інтереси й здоров’я своїх громадян. Я впевнений, що в цьому плані ми маємо іти за шляхом розвинених держав”, — заявив Разумков.

Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не закуповуватиме вакцин від коронавірусної хвороби СOVID-19, які не пройшли третю стадію клінічних випробувань.



Додамо, за даними МОЗ, вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 світових виробників очікується в Україні на кінець першого — початок другого кварталу 2021 року.



Додамо, що Уряд розробляє Національний план вакцинування від COVID-19, який планують затвердити вже найближчим часом. Також сьогодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні працюють над тим, щоб отримати перші партії вакцин від COVID-19 в січні 2021 року, щоб почати вакцинацію. У МОЗ України розраховують на проведення до 2 млн щеплень на тиждень, а сам процес проводитимуть у декілька етапів для різних груп населення.