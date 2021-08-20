Разумков о возможности отставки: говорит, за подписными листами нардепы не обращались
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Народные депутаты не обращались к председателю Верховной Рады по подписными листами для сбора голосов о его отставке. Об этом сказал журналистам в пятницу спикер парламента Дмитрий Разумков, добавив, что сам уходить не собирается, передает корреспондент УНН.
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"Я в отставку точно не собираюсь, мне никто за подписными листами не обращался. Процедура, вы знаете мое отношение, закон один для всех, даже для меня, закон о регламенте будет работать в любом случае", - сказал Разумков.
Детали
Председатель ВР добавил, что, если будет желание у народных депутатов, это право Верховной Рады изменить спикера.
Что было ранее
В прошлом году Разумков сообщал, что Президент Владимир Зеленский не предлагал ему уйти в отставку.