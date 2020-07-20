Разумков висловився про можливість відставки

"Щодо відставки - є чіткі питання, як це може відбутись. Я ніколи не тримався за крісло і ніколи триматись не буду. Верховна Рада визначиться - це право Верховної Ради. Команда визначиться - це право команди... Таких прохань від Президента не надходило", - сказав очільник ВР.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада України завершила третю сесію дев’ятого скликання роботи ВР та офіційно пішла на канікули.

Водночас, Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на вівторок, 21 липня.