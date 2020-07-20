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4 марта, 13:25 • 113647 просмотра

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Разумков высказался о возможности отставки

Разумков высказался о возможности отставки

Киев  •  УНН

 • 14716 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский не предлагал главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову уйти в отставку. Об этом Разумков сказал на пресс-конференции по итогам работы парламента, передает корреспондент УНН.

"Относительно отставки - есть четкие вопросы, как это может произойти. Я никогда не держался за кресло и никогда держаться не буду. Верховная Рада определится - это право Верховной Рады. Команда определится - это право команды... Таких просьб от Президента не поступало" , - сказал глава ВР.

Напомним, 17 июля Верховная Рада Украины завершила третью сессию девятого созыва работы ВР и официально ушла на каникулы.

В то же время, Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на вторник, 21 июля.

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