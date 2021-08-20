Разумков про можливість відставки: каже, за підписними листками нардепи не зверталися
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Народні депутати не звертались до голови Верховної Ради за підписними листками для збору голосів про його відставку. Про це сказав журналістам у п’ятницю спікер парламенту Дмитро Разумков, додавши, що сам йти не збирається, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Я у відставку точно не збираюсь, до мене ніхто за підписними листками не звертався. Процедура є, ви знаєте моє ставлення, закон один для всіх, навіть для мене, закон про регламент буде працювати в будь-якому випадку”, — сказав Разумков.
Деталі
Голова ВР додав, що, якщо буде бажання у народних депутатів, це право Верховної Ради змінити спікера.
Що було раніше
Торік Разумков повідомляв, що Президент Володимир Зеленський не пропонував йому піти у відставку.