Разумков про можливість відставки: каже, за підписними листками нардепи не зверталися

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Народні депутати не звертались до голови Верховної Ради за підписними листками для збору голосів про його відставку. Про це сказав журналістам у п’ятницю спікер парламенту Дмитро Разумков, додавши, що сам йти не збирається, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Я у відставку точно не збираюсь, до мене ніхто за підписними листками не звертався. Процедура є, ви знаєте моє ставлення, закон один для всіх, навіть для мене, закон про регламент буде працювати в будь-якому випадку”, — сказав Разумков.

Деталі

Голова ВР додав, що, якщо буде бажання у народних депутатів, це право Верховної Ради змінити спікера.

Що було раніше

Торік Разумков повідомляв, що Президент Володимир Зеленський не пропонував йому піти у відставку.

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