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Разумкова: толчком для начала новых реформ стало снятие депутатской неприкосновенности

Разумкова: толчком для начала новых реформ стало снятие депутатской неприкосновенности

Киев  •  УНН

 • 8690 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил во время встречи с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, что важным толчком для начала новых реформ в Украине стало снятие депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Верховной Рады.

"Тот, кто хочет менять жизнь в стране, ищет путь, а кто не хочет - ищет объяснений, почему это невозможно сделать. Мы смогли это сделать за два дня. С 2020 года такое явление, как депутатская неприкосновенность, исчезнет как явление", - сказал он и уточнил, что народные депутаты будут защищены от преследований за политическую позицию при голосовании и за высказывания.

Дмитрий Разумков проинформировал госпожу президента Эстонской Республики о проведении реформ в Украине, отметив, что и большинство, и оппозиция занимают конструктивную позицию в вопросах поддержки важных для страны законопроектов.

Среди приоритетных направлений реформ председатель парламента определил борьбу с коррупцией, реформирование правоохранительной системы и судов для того, чтобы каждый гражданин почувствовал свою защищенность. "Несмотря на то, что мы находимся в "турборежиме", все политические силы, в том числе и оппозиционные, понимают, что скорость принятия законопроектов необходимо для того, чтобы позволить нормально заработать новому Кабинету министров, парламента и Президента государства", - подчеркнул Дмитрий Разумкова.

Председатель Верховной Рады выразил заинтересованность в обмене опытом с Эстонией в части внедрения электронных выборов и электронного государства, в унификации реестров и реформе системы здравоохранения. "Уверен, что представители правительства будут благодарны за оказанную помощь и поддержку", - подчеркнул политик.

Напомним, проведение часа вопросов к правительству во время заседаний Верховной Рады Украины не будет происходить в течение сентября. Об этом заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков.

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