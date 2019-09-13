Разумков: поштовхом для початку нових реформ стало зняття депутатської недоторканності
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив під час зустрічі з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, що важливим поштовхом для початку нових реформ в Україні стало зняття депутатської недоторканності. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.
"Той, хто хоче міняти життя в країні, шукає шлях, а хто не хоче, - шукає пояснень, чому це неможливо зробити. Ми змогли це зробити за два дні. З 2020 року таке явище, як депутатська недоторканність, зникне як явище", - зазначив він і уточнив, що народні депутати будуть захищені від переслідувань за політичну позицію під час голосування та за висловлювання.
Дмитро Разумков поінформував пані президента Естонської Республіки про проведення реформ в Україні, зазначивши, що і більшість, і опозиція займають конструктивну позицію у питаннях підтримки важливих для країни законопроектів.
Серед пріоритетних напрямків реформ голова парламенту визначив боротьбу із корупцією, реформування правоохоронної системи і судів для того, щоб кожний громадянин відчув свою захищеність. "Незважаючи на те, що ми знаходимось у "турборежимі", всі політичні сили, у тому числі і опозиційні, розуміють, що швидкість ухвалення законопроектів необхідна для того, аби дозволити нормально запрацювати новому Кабінету міністрів, парламенту і Президенту Держави", - наголосив Дмитро Разумков.
Голова Верховної Ради висловив зацікавленість в обміні досвідом з Естонією у частині впровадження електронних виборів і електронної держави, в уніфікації реєстрів та реформі системи охорони здоров’я. "Впевнений, що представники уряду будуть вдячні за надану допомогу і підтримку", - підкреслив політик.
Нагадаємо, проведення години запитань до уряду під час засідань Верховної Ради України не відбуватиметься протягом вересня. Про це заявив спікер ВРУ Дмитро Разумков.