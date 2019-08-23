Разумков подтвердил, что коалиционное соглашение будет подписано 29 августа

"Соглашение будет заключено 29 августа", - сказал Разумков.

Как сообщал УНН, ранее в партии "Слуга народа" не исключали возможности подписания коалиционного соглашения в случае создания коалиции 29 августа. Ранее Разумков заявлял, что в новой коалиции ожидается не менее 254 народных депутата.

Напомним, Разумков не исключил формирования нового правительства 29 августа.