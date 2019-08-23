Разумков підтвердив, що коаліційна угода буде підписана 29 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Коаліційна угода буде підписана у день урочистого засідання Верховної Ради дев'ятого скликання, 29 серпня. Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков журналістам у п'ятницю, передає УНН.
"Угода буде підписана 29 серпня", - сказав Разумков.
Як повідомляв УНН, раніше у партії "Слуга народу" не виключали можливості підписання коаліційної угоди у разі утворення коаліції 29 серпня. Раніше Разумков заявляв, що у новій коаліції очікується щонайменше 254 народні депутати.
Нагадаємо, Разумков не виключив формування нового уряду 29 серпня.