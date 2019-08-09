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Разумков: в коаліції буде щонайменше 254 нардепів

Разумков: в коаліції буде щонайменше 254 нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. В новій коаліції очікується щонайменше 254 народні депутати — саме стільки місць в парламенті отримала партія “Слуга народу”. Про це сказав очільник президентської партії “Слуга народу” Дмитро Разумков на пресконференції після засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

“Я думаю, щонайменше в коаліції буде 254 народні депутати. Бути в коаліції формально і бути в коаліції по відношенню до українського народу — це дві великі різниці”, — сказав Разумков.

З його слів, ті законодавчі ініціативи, які буде просувати політична партія “Слуга народу”, також підтримувались і іншими політичними партіями, які потрапили до Верховної ради.

“Я впевнений, вони за них теж повинні будуть голосувати, тому що вони обіцяли це виборцям”, — додав він.

Як зазначав УНН, у “Слузі народу” пропонують скоротити кількість комітетів до 22.

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