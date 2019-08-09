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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141264 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Разумков: в коалиции будет не менее 254 нардепов

Разумков: в коалиции будет не менее 254 нардепов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. В новой коалиции ожидается не менее 254 народных депутата — именно столько мест в парламенте получила партия “Слуга народа”. Об этом сказал глава президентской партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков на пресс-конференции после заседания подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

“Я думаю, по меньшей мере в коалиции будет 254 народных депутата. Быть в коалиции формально и быть в коалиции по отношению к украинскому народу — это две большие разницы”, — сказал Разумков.

По его словам, те законодательные инициативы, которые будут продвигать политическая партия “Слуга народа”, также поддерживались и другими политическими партиями, попавших в Верховную Раду.

“Я уверен, они за них тоже должны будут голосовать, потому что они обещали это избирателям”, — добавил он.

Как отмечал УНН, в “Слуге народа” предлагают сократить количество комитетов до 22.

Украинские Национальные Новости

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