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Разумков не виключив формування нового уряду 29 серпня

Разумков не виключив формування нового уряду 29 серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Верховній Раді України 29 серпня, крім урочистого відкриття, можливо, розглядатимуть питання формування уряду. Про це журналістам повідомив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков перед засіданням підготовчої депутатської групи, передає кореспондент УНН.

Так, відповідаючи на питання журналіста, чи можуть у ВРУ, 29 серпня, крім урочистого відкриття, підіймати питання формування уряду, Разумков відповів:

"Я не проговорював це питання з колегами, але я не виключаю".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У "Слузі народу" визначилися з кандидатами на посаду прем'єр-міністра України 

Нагадаємо, на 29 серпня призначено урочисте засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання і перше пленарне засідання нової Ради.

Також нагадаємо, у "Слузі народу" обіцяли ім'я нового прем'єр-міністра у день урочистого засідання Ради.

Українські Національні Новини

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