У "Слузі народу" обіцяють ім'я нового Прем'єра уже 29 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Ім'я нового Прем'єр-міністра стане відоме уже у день урочистого засідання Верховної Ради дев'ятого скликання, 29 серпня. Про це заявив журналістам у середу обраний народний депутат, якого називають ймовірним очільником майбутньої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.
"29-го (серпня - ред.). Я думаю, що 29-го всі дізнаються дуже багато", - сказав Арахамія, відповідаючи на запитання, коли ми дізнаємося Прем'єра.
При цьому він не виключив, що дехто залишитися на посадах в новому уряді, утім, не міг сказати, хто це може бути.
"Я точно знаю, що одна людина 100%. Всі мають шанси, але одна людина буде точно", - зазначив Арахамія.
Раніше у "Слузі народу" визначилися з кандидатами на посаду Прем'єр-міністра України.