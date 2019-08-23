У "Слузі народу" заявили, що у разі утворення коаліції угоду з нею можуть підписати 29 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У партії "Слуга народу" не виключають можливості підписання коаліційної угоди у разі утворення коаліції в день урочистого засідання Верховної Ради дев'ятого скликання, 29 серпня. Про це журналістам у п'ятницю заявив новообраний народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетьманцев, передає кореспондент УНН.
"Безперечно, я представляю правлячу партію, і я буду підписувати. Чи це буде коаліційна угода, чи це буде, якщо ніхто до ("Слуги народу" - ред.) не доєднається – акт або декларація", - сказав Гетьманцев, відповідаючи на питання, чи буде він 29 серпня ставити свій підпис в коаліційній угоді.
Нагадаємо, як заявляв Разумков, у новій коаліції очікується щонайменше 254 народних депутатів.