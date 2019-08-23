В "Слуге народа" заявили, что в случае создания коалиции соглашение с ней могут подписать 29 августа

"Безусловно, я представляю правящую партию, и я буду подписывать. Будет ли это коалиционное соглашение, будет ли это, если никто к ("Слуге народа" - ред.) не присоединится - акт или декларация", - сказал Гетьманцев, отвечая на вопрос, будет ли он 29 августа ставить свою подпись в коалиционном соглашении.

Напомним, как заявлял Разумков, в новой коалиции ожидается не менее 254 народных депутатов.