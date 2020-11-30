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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 01:40 • 64070 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 103725 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 109035 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122621 просмотра

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3 марта, 11:09 • 155315 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Разумков вылечился от коронавируса

Разумков вылечился от коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который около двух недель назад заболел COVID-19, получил отрицательный результат теста на коронавирус. Копию результатов своего теста он обнародовал в Facebook, передает УНН.

"Наконец снова привычный рабочий график! Еще раз всем спасибо за искреннюю поддержку!" - написал Разумков и сопроводил сообщение копией своего теста на коронавирус, который является отрицательным.

Как сообщал УНН ранее, 11 ноября у председателя ВР Дмитрия Разумкова подтвердили коронавирус.

После чего он передал свои полномочия заместителю председателя ВР Елене Кондратюк, ведь у его первого заместителя Руслана Стефанчука также обнаружили коронавирус.

Добавим, в Украине на утро 30 ноября зафиксировано уже 732 625 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели - 345 149 человек, летальных исходов - 12 327. На данный момент болеет 375 149 человек. Прирост случаев заболевания за последние сутки - меньше 10 000, традиционное уменьшение количества случаев на выходных.

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