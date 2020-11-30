Разумков одужав від коронавірусу

"Нарешті знову звичний робочий графік! Ще раз усім дякую за щиру підтримку!" - написав Разумков і супроводив допис копією свого тесту на коронавірус, який є негативним.

Як повідомляв УНН раніше, 11 листопада у голови ВР Дмитра Разумкова підтвердили коронавірус.

Після чого він передав свої повноваження заступниці голови ВР Олені Кондратюк, адже у його першого заступника Руслана Стефанчука також виявили коронавірус.

Додамо, в Україні на ранок 30 листопада зафіксовано вже 732 625 захворілих на коронавірусну хворобу COVID-19, одужало – 345 149 осіб, летальних випадків – 12 327. Наразі хворіє 375 149 осіб. Приріст випадків захворювання за останню добу - менше 10 тисяч, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.