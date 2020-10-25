Разумков не ответил на пять вопросов Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков не ответил на пять вопросов от Президента Украины Владимира Зеленского и, видимо, не примет участие в опросе. Об этом он заявил на избирательном участке после голосования, передает корреспондент УНН.
"Нет, не отвечал на 5 вопросов. Ну если бы я ответил, я думаю, что у нас же это теоретически закрытый опрос. Давайте будет практика, будем разговаривать", - сказал Разумков.
Он добавил, что имеет сегодня еще работу, поэтому, наверное, не получится принять участие в опросе Президента.
Напомним, в Украине в воскресенье, 25 октября, начался всенародный опрос Президента Украины Владимира Зеленского.