Разумков не ответил на пять вопросов Зеленского

"Нет, не отвечал на 5 вопросов. Ну если бы я ответил, я думаю, что у нас же это теоретически закрытый опрос. Давайте будет практика, будем разговаривать", - сказал Разумков.

Он добавил, что имеет сегодня еще работу, поэтому, наверное, не получится принять участие в опросе Президента.

Напомним, в Украине в воскресенье, 25 октября, начался всенародный опрос Президента Украины Владимира Зеленского.