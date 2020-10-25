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Разумков не відповів на п’ять запитань Зеленського

Разумков не відповів на п’ять запитань Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков не відповів на п’ять запитань від Президента України Володимира Зеленського і, мабуть, не візьме участь в опитуванні. Про це він заявив на виборчій дільниці після голосування, передає кореспондент УНН.

“Ні, не відповідав на 5 питань. Ну якби я відповів, я думаю, що у нас же це теоретично закрите опитування. Давайте буде практика, будемо розмовляти”, - сказав Разумков.

Він додав, що має сьогодні ще роботу, тому, мабуть, не вийде взяти участь в опитуванні Президента.

Нагадаємо, в Україні у неділю, 25 жовтня, розпочалося всенародне опитування Президента України Володимира Зеленського.

Українські Національні Новини

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