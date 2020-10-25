Разумков не відповів на п’ять запитань Зеленського

“Ні, не відповідав на 5 питань. Ну якби я відповів, я думаю, що у нас же це теоретично закрите опитування. Давайте буде практика, будемо розмовляти”, - сказав Разумков.

Він додав, що має сьогодні ще роботу, тому, мабуть, не вийде взяти участь в опитуванні Президента.

Нагадаємо, в Україні у неділю, 25 жовтня, розпочалося всенародне опитування Президента України Володимира Зеленського.