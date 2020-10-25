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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 56292 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 81167 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 102761 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 121575 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 99314 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100954 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Разумков на участке: с точки зрения соблюдения карантинных норм все выполнено

Разумков на участке: с точки зрения соблюдения карантинных норм все выполнено

Киев  •  УНН

 • 9759 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. С точки зрения соблюдения карантинных норм на участке все выполнено, комиссия работает абсолютно корректно. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков после голосования на избирательном участке, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, что измеряют температуру при входе. Мне также замеряли. Если мы говорим о работе комиссий, то абсолютно корректно. Даже документы не берут в руки, демонстрируешь лицо. Это необычный процесс для нас. Это то, что сегодня происходит в государстве... Мне кажется, что с точки зрения соблюдения карантинных норм, все выполнено ", - сказал Разумков.

Также он надеется, что не будет случаев, когда людей с температурой будут пускать на избирательные участки.

Напомним, в Украине за субботу, 24 октября, в полицию поступило более тысячи сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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