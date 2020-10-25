Разумков на участке: с точки зрения соблюдения карантинных норм все выполнено

"Я думаю, что измеряют температуру при входе. Мне также замеряли. Если мы говорим о работе комиссий, то абсолютно корректно. Даже документы не берут в руки, демонстрируешь лицо. Это необычный процесс для нас. Это то, что сегодня происходит в государстве... Мне кажется, что с точки зрения соблюдения карантинных норм, все выполнено ", - сказал Разумков.

Также он надеется, что не будет случаев, когда людей с температурой будут пускать на избирательные участки.

Напомним, в Украине за субботу, 24 октября, в полицию поступило более тысячи сообщений о нарушениях избирательного законодательства.