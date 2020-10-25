Разумков на участке: с точки зрения соблюдения карантинных норм все выполнено
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. С точки зрения соблюдения карантинных норм на участке все выполнено, комиссия работает абсолютно корректно. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков после голосования на избирательном участке, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, что измеряют температуру при входе. Мне также замеряли. Если мы говорим о работе комиссий, то абсолютно корректно. Даже документы не берут в руки, демонстрируешь лицо. Это необычный процесс для нас. Это то, что сегодня происходит в государстве... Мне кажется, что с точки зрения соблюдения карантинных норм, все выполнено ", - сказал Разумков.
Также он надеется, что не будет случаев, когда людей с температурой будут пускать на избирательные участки.
Напомним, в Украине за субботу, 24 октября, в полицию поступило более тысячи сообщений о нарушениях избирательного законодательства.