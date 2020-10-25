Разумков на дільниці: з точки зору дотримання карантинних норм все виконано

“Я думаю, що вимірюють температуру при вході. Мені також заміряли. Якщо ми говоримо про роботу комісій, то абсолютно коректно. Навіть документи не беруть до рук, демонструєш обличчя. Це незвичний процес для нас. Це те, що сьогодні відбувається в державі…Мені здається, що з точки зору дотримання карантинних норм, все виконано”, - сказав Разумков.

Також він сподівається, що не буде випадків, коли людей з температурою пускатимуть до виборчих дільниць.

Нагадаємо, в Україні за суботу, 24 жовтня, до поліції надійшло понад тисячу повідомлень щодо порушень виборчого законодавства.