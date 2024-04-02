Разоблачены должностные лица Госпродпотребслужбы, которые организовали схему поборов с экспортеров "зернового коридора"

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Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
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США призывают Южную Корею усилить контроль за экспортом микросхем в Китай
США договариваются с Южной Кореей о введении ограничений на экспорт полупроводниковых технологий и оборудования в Китай, подобных тем, которые уже введены США, в рамках усилий, направленных на препятствование развитию китайской полупроводниковой промышленности из соображений национальной безопасности.
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Российские войска обстреляли жилой район в Херсоне, повредив многоквартирный дом, но никто не пострадал.
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Президент беларуси александр лукашенко во время своего визита в Гродно заявил, что Минск не хочет угрожать другим странам, но его страна готовится к войне.
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Угрожал последователям хасидского движения на Закарпатье: разоблачен агитатор
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Германия предоставит Украине 180 000 артиллерийских снарядов на 576 миллионов евро в рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов.
Сделай ход конем: добавь к чеку донат на фронтовой пикап
Линия магазинов EVA и команда благотворительного проекта "ГЕРОЙCAR" запустили инициативу "Ход конем", чтобы поддержать большой сбор донатов на 1000 пикапов для украинских военнослужащих.
Из-за значительных потерь россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в Херсонскую область - АТЕШ
российские войска несут значительные потери в бронетехнике на Херсонском направлении и вынуждены перебрасывать боевые машины из оккупированного Крыма для пополнения потерь после ударов украинских беспилотников.