Разоблачены должностные лица Госпродпотребслужбы, которые организовали схему поборов с экспортеров "зернового коридора"

Правоохранители разоблачили должностных лиц Госпродпотребслужбы двух областей, которые организовали схему по вымогательству денег за выдачу документов у экспортеров сельскохозяйственной продукции. На этом чиновники ежемесячно зарабатывали миллионы гривен. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГБР, передает УНН.

Сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской и Запорожской областях организовали коррупционную схему вымогательства денег за выдачу фитосанитарных сертификатов, необходимых для экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, а также за изготовление актов о результатах обследования, которые необходимы для осуществления экспорта ячменя и кукурузы - говорится в сообщении ГБР.

Как сообщается, в состав преступной группы входило более 11 человек, среди них - руководитель ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области и начальник Управления фитосанитарной безопасности ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Также в ее состав входили двое главных инспекторов ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области и двое из Запорожской области, гражданские лица, в том числе руководители брокерских компаний, выполнявших роли посредников.

По предварительным оценкам, "дельцы" получали от своей незаконной деятельности ежемесячно более 160 тыс. долларов США.

Правоохранители провели 60 обысков в разных регионах Украины, во время которых нашли и изъяли более 100 тыс. долларов США и 500 тыс. грн от незаконной деятельности, 8 автомобилей элит-класса, записные книжки с перечнем распределения сумм между участниками схемы, а также черновые записи и компьютерную технику на которой изготавливались изъятые документы; другие предметы и вещи, которые будут служить доказательством во время досудебного расследования.

Задержаны пятеро участников преступной группы и сообщено им о подозрениях в получении неправомерного требования в особо крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины)

Также планируется принятие решения об объявлении подозрений должностным лицам причастным к сделке, указали в ГБР.

Следственные действия продолжаются.

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