Разоблачены должностные лица Госпродпотребслужбы, которые организовали схему поборов с экспортеров "зернового коридора"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
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Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  25714 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  36239 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  82434 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  118794 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  117386 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118360 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  170067 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  107018 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  229128 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

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В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192897 просмотра

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1 апреля 2024, 09:33  •  170067 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  443419 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

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27 марта 2024, 10:45  •  415605 просмотра

Разоблачены должностные лица Госпродпотребслужбы, которые организовали схему поборов с экспортеров "зернового коридора"

Чиновники Госпродпотребслужбы Украины организовали коррупционную схему, по которой ежемесячно требовали миллионы гривен от экспортеров сельскохозяйственной продукции за выдачу экспортных документов.

Криминал и ЧП •   •  13850 просмотра
Разоблачены должностные лица Госпродпотребслужбы, которые организовали схему поборов с экспортеров "зернового коридора"

США призывают Южную Корею усилить контроль за экспортом микросхем в Китай

США договариваются с Южной Кореей о введении ограничений на экспорт полупроводниковых технологий и оборудования в Китай, подобных тем, которые уже введены США, в рамках усилий, направленных на препятствование развитию китайской полупроводниковой промышленности из соображений национальной безопасности.

Новости Мира •   •  12660 просмотра
США призывают Южную Корею усилить контроль за экспортом микросхем в Китай

россияне ночью обстреляли жилой сектор в Херсоне, есть повреждения многоэтажки - ОВА

Российские войска обстреляли жилой район в Херсоне, повредив многоквартирный дом, но никто не пострадал.

Война •   •  13241 просмотра
россияне ночью обстреляли жилой сектор в Херсоне, есть повреждения многоэтажки - ОВА

лукашенко заявил, что беларусь готовится к войне

Президент беларуси александр лукашенко во время своего визита в Гродно заявил, что Минск не хочет угрожать другим странам, но его страна готовится к войне.

Война •   •  15379 просмотра
лукашенко заявил, что беларусь готовится к войне

Добыча угля на госшахтах выросла более чем на 24% с начала года - Минэнерго

С начала года добыча угля на государственных шахтах увеличилась более чем на 24%, превысив довоенный уровень, несмотря на российские обстрелы и нехватку персонала.

Война •   •  17261 просмотра
Добыча угля на госшахтах выросла более чем на 24% с начала года - Минэнерго

Угрожал последователям хасидского движения на Закарпатье: разоблачен агитатор

Служба безопасности Украины разоблачила агитатора, который публично угрожал последователям хасидского движения в Закарпатской области физической расправой и разжигал религиозную вражду, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Общество •   •  15160 просмотра
Угрожал последователям хасидского движения на Закарпатье: разоблачен агитатор

Украинские разведчики взорвали в оккупированном Севастополе электроподстанцию - СМИ

В оккупированном Севастополе представители украинской разведки взорвали электроподстанцию.

Война •   •  19848 просмотра
Украинские разведчики взорвали в оккупированном Севастополе электроподстанцию - СМИ

Германия передаст 180 тыс. снарядов для Украины в рамках чешской инициативы

Германия предоставит Украине 180 000 артиллерийских снарядов на 576 миллионов евро в рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов.

Война •   •  19834 просмотра
Германия передаст 180 тыс. снарядов для Украины в рамках чешской инициативы

Сделай ход конем: добавь к чеку донат на фронтовой пикап

Линия магазинов EVA и команда благотворительного проекта "ГЕРОЙCAR" запустили инициативу "Ход конем", чтобы поддержать большой сбор донатов на 1000 пикапов для украинских военнослужащих.

Новости Бизнеса •   •  15022 просмотра
Сделай ход конем: добавь к чеку донат на фронтовой пикап

Из-за значительных потерь россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в Херсонскую область - АТЕШ

российские войска несут значительные потери в бронетехнике на Херсонском направлении и вынуждены перебрасывать боевые машины из оккупированного Крыма для пополнения потерь после ударов украинских беспилотников.

Общество •   •  18216 просмотра
Из-за значительных потерь россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в Херсонскую область - АТЕШ