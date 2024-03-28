Признаки коррупции: САП обнаружили необоснованными активы руководителя сектора таможни, в суд направлен иск

Анализом доходов и расходов матери руководителя Киевской таможни, установлена невозможность приобретения этих объектов за счет законных источников. Несмотря на это, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) обратился в Высший антикоррупционный суд с иском, передает УНН.

Прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов, оформленных на родственницу работника сектора таможенного оформления "Фастов" таможенного поста "Южный" Киевской таможни - говорится в сообщении.

В САП проанализировали и обнаружили необоснованными активы на сумму более 8,6 млн грн, - в иске говорится о взыскании их в доход государства (гражданская конфискация).

Детали

Как сообщают в САП, мать руководителя сектора Киевской таможни, в апреле 2023 года приобрела жилой дом и шесть земельных участков. Речь идет об одной усадьбе в пригороде Киева. Женщина выдала доверенность сыну и его жене на ее представительство по всем вопросам, связанным с этими объектами недвижимости.

Однако анализом доходов и расходов матери чиновника установлена невозможность приобретения этих объектов недвижимости за счет законных источников.

Вот что указывает САП в отношении работника сектора таможенного оформления:

Чиновник работает на должностях государственной службы более 25 лет; он и его жена, которая до апреля 2023 года работала в таможенных органах, не обладали законными доходами и активами для приобретения вышеупомянутого имущества.

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Специалистами САП установлено, что после приобретения указанных активов их использовал именно чиновник и его жена, а не его мать. Согласно выводам САП, - это указывает, наряду с другими данными на то, что женщина приобрела активы в собственность по поручению чиновника.

Учитывая это, прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованными этих активов и взыскании их с чиновника и его матери в доход государства.

Сообщается о аресте недвижимого имущества, - судом, по заявлению прокурора, в порядке обеспечения иска.

Напомним,

Суд отправил под стражу депутата ровенского облсоветаи, который является также заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСГП "Леса Украины", который был уличен в недеклерировании состояния на миллионы долларов.

2023 год является самым результативным в работе антикоррупционных органов с момента их создания - руководитель САП