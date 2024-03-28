Признаки коррупции: САП обнаружили необоснованными активы руководителя сектора таможни, в суд направлен иск

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  39515 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  38169 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  61059 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  133878 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  139713 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143029 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152058 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127157 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139872 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126566 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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россияне на оккупированной Донетчине начнут призыв с 1 апреля

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Латвия выделит более 4 млн евро на курсы для интеграции украинских беженцев

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В Харькове снова раздаются взрывы - СМИ

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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Публикации

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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  182388 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  541617 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  493218 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  507954 просмотра

Признаки коррупции: САП обнаружили необоснованными активы руководителя сектора таможни, в суд направлен иск

САП признала необоснованным приобретение активов на сумму более 8,6 млн грн матерью начальника сектора Киевской таможни ГФС и подала иск об их взыскании в доход государства.

Криминал и ЧП •   •  5575 просмотра
Признаки коррупции: САП обнаружили необоснованными активы руководителя сектора таможни, в суд направлен иск

Правительства Украины и Польши работают над решением пяти определенных шагов по деблокаде границы - Шмыгаль

Украина и Польша договорились о пяти шагах для разблокирования границы, включая ограничения на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, анализ аграрной политики и транспорта со стороны ЕС, запрет экспорта российской и белорусской сельскохозяйственной продукции в ЕС, создание антикризисного штаба и разрешение на транзит топлива через границу.

Экономика •   •  9442 просмотра
Правительства Украины и Польши работают над решением пяти определенных шагов по деблокаде границы - Шмыгаль

россияне на оккупированной Донетчине начнут призыв с 1 апреля

россияне на оккупированной Донецкой области начнут призыв граждан 1994-2006 годов рождения на военную службу с 1 апреля 2024 года.

Война •   •  8685 просмотра
россияне на оккупированной Донетчине начнут призыв с 1 апреля

Латвия выделит более 4 млн евро на курсы для интеграции украинских беженцев

Правительство Латвии выделит 4,44 миллиона евро Фонду социальной интеграции для организации бесплатных культурно-ориентационных курсов, уроков латышского языка и интеграционных мероприятий для украинских беженцев, проживающих в стране.

Общество •   •  6316 просмотра
Латвия выделит более 4 млн евро на курсы для интеграции украинских беженцев

В Харькове снова раздаются взрывы - СМИ

В Харькове и его окрестностях прогремели многочисленные взрывы, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Война •   •  11403 просмотра
В Харькове снова раздаются взрывы - СМИ

Боровую в Харьковской области россия атаковала предварительно четырьмя ракетами "Гром-Е1": прокуратура показала последствия

Российские войска нанесли удар по селу Боровая Харьковской области предварительно четырьмя ракетами "Гром-Е1", в результате чего погиб 12-летний мальчик и была ранена 74-летняя женщина.

Война •   •  12007 просмотра
Боровую в Харьковской области россия атаковала предварительно четырьмя ракетами "Гром-Е1": прокуратура показала последствия

Удар по Харьковщине: количество раненых возросло до двух

Одна женщина погибла и двое мужчин получили ранения в результате российского артиллерийского обстрела села Моначиновка в Харьковской области 28 марта 2024 года.

Война •   •  11106 просмотра
Удар по Харьковщине: количество раненых возросло до двух

Бразилия и Франция спустили на воду третью подводную лодку в рамках оборонного партнерства

Макрон и Лула отпраздновали спуск на воду третьей подводной лодки, построенной в Бразилии с помощью Франции, подчеркнув свое оборонное партнерство, в рамках которого планируется построить еще одну подводную лодку.

Новости Мира •   •  9186 просмотра
Бразилия и Франция спустили на воду третью подводную лодку в рамках оборонного партнерства

"Заминирование" Ровенской ОГА: взрывчатку не нашли

После сообщения о заминировании здания Ривненской областной государственной администрации правоохранители провели проверку - взрывчатки не было обнаружено.

Общество •   •  10089 просмотра
"Заминирование" Ровенской ОГА: взрывчатку не нашли

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Какие баллистические ракеты есть в арсенале россиян и чем их на самом деле можно уничтожить.

Война •   •  39515 просмотра
Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать