Разговор путина и Шольца: о чем говорили
Киев • УНН
Канцлер Германии Шольц призвал путина прекратить войну против Украины и начать мирные переговоры. Перед разговором Шольц согласовал свои действия с Зеленским.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора с кремлевским диктатором владимиром путиным призвал его к завершению войны против Украины и началу мирных переговоров. Об этом УНН пишет со ссылкой на BILD.
Детали
Сообщается, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал путина к мирным переговорам во время телефонного разговора.
Пресс-служба правительства Германии подтвердила факт телефонного разговора между Шольцем и путиным.
В заявлении ведомства отмечается, что Шольц стремится к достижению "справедливого и прочного мира". При этом канцлер подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
"Канцлер осудил агрессивную войну россии против Украины и призвал президента путина положить ей конец и вывести войска", — заявили в кабмине ФРГ.
Перед телефонным разговором с путиным, как утверждается, Шольц согласовал свои действия с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также сообщается, что Шольц и путин договорились сохранять контакт.
Напомним
Пресс-секретарь путина опроверг информацию о телефонном разговоре между путиным и Трампом после выборов в США. Также он опроверг подготовку к разговору путина с Шольцем.
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