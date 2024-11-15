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Разговор путина и Шольца: о чем говорили

Киев  •  УНН

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Канцлер Германии Шольц призвал путина прекратить войну против Украины и начать мирные переговоры. Перед разговором Шольц согласовал свои действия с Зеленским.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора с кремлевским диктатором владимиром путиным призвал его к завершению войны против Украины и началу мирных переговоров. Об этом УНН пишет со ссылкой на BILD.

Детали

Сообщается, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал путина к мирным переговорам во время телефонного разговора.

Пресс-служба правительства Германии подтвердила факт телефонного разговора между Шольцем и путиным.

В заявлении ведомства отмечается, что Шольц стремится к достижению "справедливого и прочного мира". При этом канцлер подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

"Канцлер осудил агрессивную войну россии против Украины и призвал президента путина положить ей конец и вывести войска", — заявили в кабмине ФРГ. 

Перед телефонным разговором с путиным, как утверждается, Шольц согласовал свои действия с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также сообщается, что Шольц и путин договорились сохранять контакт.

Напомним 

Пресс-секретарь путина опроверг информацию о телефонном разговоре между путиным и Трампом после выборов в США. Также он опроверг подготовку к разговору путина с Шольцем.

путин пытается создать видимость налаживания отношений с Трампом, на самом деле рф не пойдет на уступки - ISW9 нояб. 2024, 08:32 • 46269 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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