Bloomberg: Шольц обсудил с путиным, как положить конец войне на Украине
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц провел часовой телефонный разговор с путиным. Среди прочего говорили о завершении войны в Украине. Это первая прямая коммуникация между лидерами с декабря 2022 года.
Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил по телефону с президентом россии владимиром путиным, как положить конец войне на Украине. Об этом сообщил человек, знакомый с ситуацией и пожелавший остаться неназванным, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщал УНН, канцлер Германии Олаф Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. Разговор длился около часа.
Последний раз лидеры общались непосредственно в декабре 2022 года.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в прошлом месяце заявила, что путин не желает говорить с Шольцом о посредничестве в мире в Украине, и раскритиковала его за то, что он отклонил инициативы для переговоров.