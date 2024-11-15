Bloomberg: Шольц обсудил с путиным, как положить конец войне на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил по телефону с президентом россии владимиром путиным, как положить конец войне на Украине. Об этом сообщил человек, знакомый с ситуацией и пожелавший остаться неназванным, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщал УНН, канцлер Германии Олаф Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. Разговор длился около часа.

Последний раз лидеры общались непосредственно в декабре 2022 года.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в прошлом месяце заявила, что путин не желает говорить с Шольцом о посредничестве в мире в Украине, и раскритиковала его за то, что он отклонил инициативы для переговоров.