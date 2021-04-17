Рауль Кастро объявил о своем уходе с поста главы Коммунистической партии Кубы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. 89-летний Рауль Кастро 16 апреля заявил, что решил покинуть пост первого секретаря Коммунистической партии Кубы. Рауль и его старший брат Фидель руководили страной с 1959 года. Свое решение он объявил во время съезда партии, сообщает Sky News, передает УНН.
Детали
Кастро сказал, что уверен в будущем родины и чувствует, что "выполнил свою миссию". Он заявил, что передает руководство партией молодому поколению, "полном страсти и антиимпериалистического духа".
Кастро не уточнил, кто именно станет следующим руководителем партии.
Однако Sky News отмечает, что ранее он поддержал передачи этой должности Мигелю Диас-Канелю. Именно ему Кастро в 2018 году передал должности главы Государственного совета (законодательный орган) и Совета министров.
60-летний Диас-Канель является представителем нового поколения кубинских политиков. Он пытается способствовать развитию экономики страны, однако при этом не затрагивает партийную систему.
Справка
Рауль Кастро - младший брат и соратник бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро, который передал ему выполнение обязанностей на ключевых постах. В 2008-м он одновременно стал главой государства, правительства и главнокомандующим Вооруженными силами Кубы.
В 2018 году в связи с принятием новой Конституции Кубы Кастро оставил должности главы государства и правительства, оставшись на посту лидера Компартии Кубы и главнокомандующего. Согласно новому Основному закону, в 2019 году на Кубе были образованы должности президента и премьер-министра.
Коммунистическая партия Кубы имеет примерно 700 тысяч членов (население Кубы - 11 миллионов человек). Это единственная легальная политическая партия в стране, которая сильно влияет на жизнь общества и страны.