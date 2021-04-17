Рауль Кастро оголосив про свій відхід з посади очільника Комуністичної партії Куби

Деталі

Кастро сказав, що впевнений в майбутньому батьківщини та відчуває, що "виконав свою місію". Він заявив, що передає керівництво партією молодому поколінню, "сповненому пристрасті та антиімперіалістичного духу".

Кастро не уточнив, хто саме стане наступним керівником партії.

Однак Sky News зазначає, що раніше він підтримав передавання цієї посади Мігелю Діас-Канелю. Саме йому Кастро у 2018 році передав посади очільника Державної ради (законодавчий орган) та Ради міністрів.

60-річний Діас-Канель є представником нового покоління кубинських політиків. Він намагається сприяти розвитку економіки країни, однак при цьому не зачіпає партійну систему.

Довідка

Рауль Кастро - молодший брат і соратник колишнього лідера Куби Фіделя Кастро, який передав йому виконання обов'язків на ключових постах. У 2008-му він одночасно став главою держави, уряду і головнокомандуючим Збройними силами Куби.

У 2018 році у зв'язку з прийняттям нової Конституції Куби Кастро залишив посади глави держави і уряду, залишившись на посаді лідера Компартії Куби і головнокомандувача. Згідно новому Основному закону, в 2019 році на Кубі були утворені посади президента і прем'єр-міністра.

Комуністична партія Куби має приблизно 700 тисяч членів (населення Куби — 11 мільйонів людей). Це єдина легальна політична партія у країні, яка сильно впливає на життя суспільства та країни.