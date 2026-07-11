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Расследование по "Скале": военного отправили под арест за избиение капеллана и подполковника

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 сентября 2026 года без права залога для военнослужащего полка Скала. Его подозревают в избиении капеллана и подполковника в Харьковской области.

Расследование по "Скале": военного отправили под арест за избиение капеллана и подполковника

Суд взял под стражу военнослужащего полка "Скала" за избиение капеллана и подполковника, сообщили в ГБР в субботу, пишет УНН.

По материалам расследования ГБР Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 сентября 2026 года без права внесения залога для военнослужащего, подозреваемого в избиении коллег в Харьковской области

- указали в ГБР.

Ранее сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который на момент совершения преступлений проходил службу в полку "Скала". Ему инкриминируют избиение двух военнослужащих в Харьковской области.

Расследование по "Скале": младший сержант избил капеллана и подполковника, ему грозит до 10 лет тюрьмы10.07.26, 15:46 • 2912 просмотров

По данным ГБР, первый случай произошел в мае 2025 года вблизи одного из сел Изюмского района. К месту временной дислокации "Скалы" прибыли военнослужащие другого подразделения, которые перед этим выполняли боевые задачи.

"Между военными возник конфликт из-за размещения личного состава и техники. Военный капеллан пытался успокоить стороны и предложил урегулировать ситуацию на уровне командования. По данным следствия, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо, причинив ему телесные повреждения средней тяжести. Потерпевшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти", - говорится в сообщении.

Второй эпизод, как отмечается, произошел в июне 2025 года в городе Барвенково.

"Подозреваемый напал на подполковника. Он сбил офицера с ног, после чего начал наносить ему удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав потерпевшему ребро", - сказано в сообщении.

Военный задержан. Ему сообщено о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшем телесные повреждения средней тяжести, а также в насилии в отношении начальника, совершенном в условиях военного положения - по ч. 2 ст. 406 и ч. 4 ст. 405 Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Досудебное расследование продолжается.

"Следователи продолжают активную работу по проверке других возможных фактов физического насилия, незаконного ограничения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и неоказания медицинской помощи военнослужащим в местах распределения и обучения полка "Скала"", - отметили в ГБР.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Сырский назвал "позорной историей" небоевые смерти в полку "Скала"30.06.26, 20:29 • 9006 просмотров

Юлия Шрамко

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