Расследование по "Скале": младший сержант избил капеллана и подполковника, ему грозит до 10 лет тюрьмы

Государственное бюро расследований расследует возможные факты насилия и ненадлежащего обращения с военнослужащими в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». Правоохранители задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, которого подозревают в избиении двух военнослужащих, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Как сообщили в Бюро, отдельные уголовные производства по фактам избиения военнослужащих были начаты еще до резонансной публикации в СМИ. После обнародования новых сведений следователи ГБР анализируют новые и уже имеющиеся материалы уголовных производств, в рамках которых проверяют все возможные факты противоправного обращения в подразделении. Сейчас следствие получило первые процессуальные результаты по одному из таких дел.

Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который на момент совершения преступлений проходил службу в полку «Скала». Ему инкриминируют избиение двух военнослужащих в Харьковской области - говорится в сообщении.

По данным ГБР, первый случай произошел в мае 2025 года возле одного из сел Изюмского района. К месту временной дислокации «Скалы» прибыли военнослужащие другого подразделения, которые перед этим выполняли боевые задачи.

Между военными возник конфликт из-за размещения личного состава и техники. Военный капеллан пытался успокоить стороны и предложил урегулировать ситуацию на уровне командования.

По данным следствия, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо, причинив ему телесные повреждения средней тяжести. Потерпевшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти.

Второй эпизод произошел в июне 2025 года в городе Барвенково. Подозреваемый напал на подполковника, который был старше его по воинскому званию.

Младший сержант сбил офицера с ног, после чего начал наносить ему удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав потерпевшему ребро.

Военнослужащий задержан. Ему сообщено о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшем телесные повреждения средней тяжести, а также в насилии в отношении начальника, совершенном в условиях военного положения — по ч. 2 ст. 406 и ч. 4 ст. 405 Уголовного кодекса Украины - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Следователи продолжают активную работу по проверке других возможных фактов физического насилия, незаконного ограничения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и неоказания медицинской помощи военнослужащим в местах распределения и обучения полка «Скала» - резюмировали в ГБР.

Сырский назвал "позорной историей" небоевые смерти в полку "Скала"

Напомним

Украинские СМИ сообщали, что с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка «Скала» умерли по меньшей мере 26 человек. Речь идет о смертях не в результате боевых действий.

В то же время в полку заявили, что в материале СМИ затронут ряд серьезных вопросов, требующих тщательного изучения и проверки, но не соглашаются с обобщениями, которые сводят историю полка к отдельным трагическим случаям.

В среду, 24 июня, стало известно, что Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, относительно возможного насилия и превышения полномочий в штурмовом полку «Скала». Дело открыто по статье о превышении власти в условиях военного положения.

Мониторинговая группа Офиса Омбудсмена проверит возможные нарушения прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала».

Командира 425-го отдельного штурмового полка «Скала» подполковника Юрия Гаркавого отстранили от выполнения обязанностей на время расследования.